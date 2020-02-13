才剛入選中華男籃16人名單的吳永盛，13日透過經紀單位展逸國際公司發布新聞稿，確定他將因左大腿後肌撕裂傷勢，退出中華隊培訓行列，也不會在本月底的亞洲盃男籃資格賽上場，目前預估復原時間為3到6個月，代表他的大陸CBA菜鳥球季提前結束。

以下是經紀公司官方新聞稿內容，「目前效力於CBA上海久事大鯊魚隊職司後衛的吳永盛，在11日晚間一場代表中華隊出戰ABL寶島夢想家的練習賽中一次進攻切入不慎拉傷，目前評估休養時間為3至6個月。

12日吳永盛在經由核磁共振(MRI)檢測後確診為左大腿腿後肌撕裂，在考量到傷後復原情況下暫不考慮手術治療，而是採取一般休養與復健療程，初步評估在完全靜養3個月後開始進行一連串的復健訓練。

雖然入選亞洲盃中華男籃16人名單，但吳永盛已確定將缺席2月下旬於台北舉辦的資格賽第一階段兩場賽事，至於下階段11月賽事則必須視傷勢復原狀況而定。

吳永盛非常感謝各界對自己的關心，也謝謝球迷朋友們的支持與鼓勵，對於入選中華隊16人名單卻無法出賽的情況表示非常遺憾，但未來也會專注於復健工作，期待能浴火重生再度站上球場。」

(中時 )