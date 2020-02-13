高市府今天針對新冠肺炎召開防疫會議，會後衛生局長林立人指出，有13位必須居家隔離或居家檢疫的民眾，不配合在家自主管理14天，期間趴趴走，到釣蝦場、買水果、觀光旅遊、做生意等，其中4位違反居家隔離規定，各罰30萬；另有8位從中港澳回來需做居家檢疫，也各罰15萬，總計開出逾200萬罰單。

林立人表示，有13位未配合居家隔離或居家檢疫民眾，依違反傳染病防治法開罰，當中有人外出自己買水果、繳費、上班、做生意貨到診所取藥等等，有的是遭人檢舉，或被防疫人員查獲。

其中，50多歲男台商到金芭黎趴趴走，重罰30萬，另有3人也同樣須居家隔離也未遵守，也各挨罰30萬。另外日前有民眾到診所復健，未依規定戴口罩，則挨罰1.5萬元。

林立人指出，陪病家屬、洗腎者、癌友，將提供口罩，以實名制方式，透過醫院撥配。另外，原本每周一、四下午召開的防疫會議，未來改為每周一由市長韓國瑜主持一級開設會議，周四改為跨局處因應會議。

(中時 )