台灣聯合國協進會今拜會立法院長游錫堃，呼籲立院盡速通過「台灣加入世界衛生組織（WHO）決議文。對此，游錫堃表示，台灣面對中國的打壓、WHO的霸凌，通過決議文是最好的方法；他說，立法院明天將進行黨團協商討論開議時間，預計是2月下旬，若能形成共識，希望開議第一天就可以完成決議文的三讀。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、全球台灣醫衛總會總會長張武修今赴立院拜會游錫堃，商討台灣加入WHO事宜。

蔡明憲指出，新冠肺炎爆發後，台灣因為不是WHO會員，導致一再錯失防疫資訊，影響國人權益，因此希望新國會能不分朝野共同向國際發聲，讓台灣能正式成為WHO會員國。

蔡明憲說，基於現在武漢肺炎事件，包含美國、加拿大、日本、德國、法國，甚至歐洲議會等國都支持台灣加入世界衛生組織，他希望院長以立法院院長的高度，在院會開議第一天，將朝野共同決議文變成最優先法案並加以通過。

對此，游錫堃表示，明天他將召集朝野黨團協商開議日期，屆時若有黨團提出決議文的提案，就會一併討論台灣加入WHO的決議文。

游錫堃說，若是要做出決議文，就必須完成三讀程序，因此只要朝野有共識，明天協商就能發表共同聲明，並在新會期開議日將完成三讀。但若只是聲明，則僅需要朝野協商通過，並在院會中宣讀就可成為立法院的聲明。

(中時 )