興櫃連鎖餐飲公司乾杯（1269）受惠春節連假與企業尾牙旺季，加上冷氣團助長啖鍋人口增加，1月營收2.65億元，年增2.71％，創歷史同期新高。

展望後市，面對疫情衝擊，乾杯旗下全數員工加強健康管理，包括出勤全程配戴口罩、定時洗手消毒，每4小時進行體溫測量並記錄，同時針對入店客人測量體溫、提供消毒酒精，每桌用餐結束，桌面進行75％酒精消毒，餐具高溫殺菌，並定時進行環境消毒，確保用餐環境安全無虞。另在中國市場，乾杯則遵守當地主管機關規定，店鋪全面延後復工並配合防疫，並藉此機會優化體質，同時多管齊下開源節流，期待疫情趨緩後的市場用餐需求回升，能持續維持全年整體營運暢旺。

受惠1月春節連假、尾牙旺季加持，乾杯旗下燒肉事業包括乾杯、老乾杯、和牛47均表現亮眼，而鍋物事業包括黑毛屋本家、新型態黑毛屋、麻辣45等也因冷氣團助攻使業績攀升，推升1月營收成長。

為聚焦牛肉核心事業達獲利極大化，乾杯集團積極進行品牌調整，於2019年12月23日出售持有100％股權的乾杯速食股份有限公司（旗下品牌：宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA）予Kues Kitchen，自109年1月起不再列入合併營收，加上受到疫情影響，自春節期間開始配合中國大陸當地政府防疫政策，海外店鋪共13店全面延後開業，但1月營收仍交出2.65億元的亮眼成績，成長動能強勁。

(工商 )