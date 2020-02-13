資深藝人甄莉13日上《女人我最大》表示，近期因新冠肺炎肆虐，從事旅遊業的老公忙翻天，「旅行社主推航線以日韓居多，都是企業團客，大陸團報名的人數本就不多，現在老公又忙著處理旅遊退單，每天都要去航空公司開會。」老公成天愁眉苦臉的，回家一副臭臉樣讓她不敢靠近。具體損失她並未多問，她傻笑說：「本以為他沒出團有空檔來陪我錄影，現在更忙更不可能，再吵下去都要沒聲音了。」

從前年7、8月開始甄莉和友人經營手工水餃「甄元寶」，疫情期間水餃網購店收入逆勢成長，「手工製作的水餃，無法大量接單，這段期間客戶願意久等的話當然很開心。」對比老公旅遊損失，笑稱是「贏小賠大」，當然她也希望疫情能夠穩定下來，讓老公的營收能夠回升，如今民眾都不敢出門，她所投資的餐廳也深受疫情影響。

她的一對兒女Sky和Phoebe都就讀私立學校，平時也有上寒假輔導和家教，如今配合政策也延至3月25日開學，這讓她仰天吶喊：「我好希望趕快開學。」

(中時 )