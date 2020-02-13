高雄市杉林區男子謝翌釤2015年與越南女子黃秀英結婚後，收養黃女三名女兒，其中長女去年在台產下一子，因該嬰兒非我國籍無法辦理出生登記，在旗山戶政事務所協助下，謝男一家5人申請歸化我國國籍，目前長女及其子、次女3人已取得歸化國籍許可證書。

謝男笑稱，一般人從丈夫到三個女兒的父親再至祖父階段，大約要花20幾年的時間，他只要5年時間就達成了；目前三個女兒已漸漸適應台灣的生活，也非常喜歡台灣環境，將安排她們上補習教育。

旗山戶政事務所主任謝鶴琳表示，一家5口辦理歸化國籍的確少見，高市府每年都會定期辦理新住民生活適應輔導班課程，幫助新住民順利融入生活環境，及早準備申請歸化事宜。

謝鶴琳說，杉林區是典型農村社會，轄內並無工廠，新住民大多忙於農務或照顧小孩，新住民若無法上課取得時數，可善用內政部提供的歸化題庫，熟讀後就可到戶政事務所申請歸化測試，成績合格後同樣具備申請歸化的條件。

(中時 )