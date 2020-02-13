每年電影界盛事奧斯卡金像獎頒獎典禮才剛落幕，小金人獎落誰家總引發熱烈討論；而南台灣義守大學，每年也有一場「小金人」頒獎儀式，由教授蔡金川贈送學生「小金人」，雖不及好萊塢華麗，但象徵師徒相傳的情誼，格外溫馨感人！

義守大學的「小金人」頒獎儀式由義大學士後中醫學系教授蔡金川主辦，他為了鼓勵即將離開台灣的「學士後醫學系外國學生專班」學生，各自回到母國後仍能記得來台學習的種種，因此連續多年，在教授中醫導論課程結束時，均會贈送每位修課學生一人一座「小金人」，十分珍貴。

義大指出，這些「小金人」其實是中醫院常見的十八銅人像經典版，高約54公分；蔡金川教授表示，每年他都會訂製一批送給即將回國的學生，一方面希望他們能謹記在義大學習的中醫相關知能外，另方面藉此傳承師生情誼，期望未來能保持聯繫，一同為國際醫療盡一份心力。

目前亦擔任義大醫院中醫部部長的蔡金川教授，平日經常帶領年輕醫生與學生團隊擔任志工，前往社區或醫院指導練習「八段錦」簡易版本，並同時拍攝影片協助自主練習，也會鼓勵後醫系外國學生推廣給各國的民眾，希望藉此提供更多人居家伸展筋骨參考，有助增強身體抵抗力。

(中時 )