林縣長會勘爽文村打石臨溪的砌石護岸，遭溪洪沖毀形成大洞，導致路面淘空塌陷，農友進出險象環生。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今13日前往中寮鄉清水、龍安、爽文3村及名間鄉仁和、竹圍2村，共會勘5處道路受損及野溪護岸、排水溝待修，林縣長表示，將由縣庫全額負擔約550萬元的改善工程費，並期在雨季汛期間完工，讓當地居民有便利的交通，並確保家屋與農園的安全。

林縣長指出，中寮鄉清水村通往龍鳳瀑布空中步道的瀧林巷支線，水泥路面磨損嚴重且多處龜裂下陷，而爽文村打石臨溪的砌石護岸，最近也遭溪洪沖毀，出現大洞，讓進出農友，險象環生。經縣議員張維華與立委馬文君轉報縣府，經會勘後，確有立即改善的必要。

另中寮龍安村朱姓民宅後的雨水匯流溝渠，每逢豪雨就泛濫淹入民宅，林縣長在實勘後，見屋主以廢物利用，鋪設簡易排水溝及溝牆，決定優先協助，將由中寮鄉公所施設長90公尺寬高各1公尺的排水溝，期有效改善。

名間鄉仁和村坑內巷3號民宅旁的野溪，因常溪洪暴發，致臨近農園流失嚴重；竹圍村出林虎段許姓民宅旁的野溪，僅右側有護岸，造成對岸農田持續遭沖刷流失，林縣長實勘後，認有必要施設護岸改善，雖然兩項經費多達310萬元，但在縣議員蔡宗智同意動支配合款下，將儘速由農業處測設施工改善。

(中時 )