造謠肺炎中標害廟口攤商休業 林右昌命基警組專案小組抓來源。（吳康瑋攝）

造謠肺炎中標害廟口攤商休業 林右昌命基警組專案小組抓來源。（吳康瑋攝）

造謠肺炎中標害廟口攤商休業 林右昌命基警組專案小組抓來源。（吳康瑋攝）

造謠肺炎中標害廟口攤商休業 林右昌命基警組專案小組抓來源。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情讓國人全都繃緊神經，日前謠傳有郵輪旅客到基隆廟口導致攤商感染疫情，基隆廟口主委謝文賢更跳出來痛批「這個謠言傷害非常的大，廟口整個生意掉了5成以上」，現場更是許多店家都因謠言大受影響，決定停業不賣了休息幾天。基隆市長林右昌要求警察局全力追查，第一分局偵查隊及警察局刑警大隊更組成專案小組進行調查。

警察局刑警大隊科偵隊持續針對「基隆人」、「基隆人大小事」、「基隆人踹共」、「基隆人集團」、「爆料公社」、「報廢公社」等臉書粉絲專頁、PTT、各大論壇等網路社群平臺進行網路巡邏，雖然目前尚未發現有民眾透過網路散播有關傳染病流行疫情的不實訊息。

第一分局偵查隊於12日晚上21點詢問仁三路廟口飲食攤販總代表謝文賢，謝主委表示，訊息源自攤商間互傳以及媒體所報導鑽石公主號遊客於1月31日前往廟口消費等訊息，導致廟口生意一落千丈，目前尚無社群網站等轉傳訊息，分局也由專責小隊加強網路巡邏追查謠言來源。

廟口主委謝文賢也與警方約定，將於13日下午前往警一分局延平街派出所說明案情，以利警方循線追查謠言來源，警察局強調，一旦查明謠言來源後，將依違反傳染病防治法第63條(散播有關傳染病流行疫情之不實訊息)移送地檢署偵辦。

(中時 )