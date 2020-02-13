勞工局13日舉辦第二梯次師資培訓。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市勞工局2013年起推動高中職勞權教育課程，今年因應長榮航空、華航罷工等事件，將「集體勞動課程」納入課題，讓學生進一步了解職業工會的運作、僱傭以及委任關係，預計109學年度起在新北市63所高中職實施，每學期共2堂課，目前廣邀師資培訓中。

勞工局13日舉辦第二梯次師資培訓，由局長陳瑞嘉主持，他表示，今年共辦理8場師資培訓課程，廣邀退休、離職老師參與，盼透過勞權課程，讓家長與學生認識勞動權益，若遇到不合理的對待，能善用適當法條爭取權益。

陳瑞嘉舉例，老一輩的人對勞資權益不清楚，總是「憨憨地做」，他曾遇到一名工作20多年的送報員，退休卻領無退休金，直到兒女在學校上了勞動權益教育課程，才得知父親權益受損，最後透過工會爭取該有的權益。

「學生打工不吃虧！」泰山高中兼課老師管恆華分享經驗說，她從去年起開始授課，過去教導內容多著重個人權益，今年配合長榮航空、華航罷工事件，納入「集體勞動」課程，讓學生進一步了解工會的運作，尤其現今大學生、高中生普遍利用課餘時間打工，若遇到職場問題，也能獲得更正確的解決方法。

新北市勞工局補充，高中職勞權課程自2013年開辦迄今，已有超過22萬名學生參與課程，培育1023人次師資，今年新增的「集體勞動課程」，將於新北市63所高中職學校全面實施，預計每學年安排2堂課，透過分組討論，讓教學更貼近實務所需。

(中時 )