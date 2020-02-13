34歲沈姓男子缺錢花用，將機車以2萬元當給桃園某家車行，日前他異想天開，跑到萬華警分局報案，指稱自己的機車在萬大路某巷遺失，以為這樣就可以拿回車子，警方調閱監視器拆穿謊言，將沈依偽造文書罪送辦。

沈姓男子日前慌張跑進警局，表示他將機車停在萬大路，結果遭人騎走，警方按規定受理，並調閱監視器幫他找車。

但警方查了兩天，調遍「案發地」兩公里的各個畫面，都沒有沈男騎車停放的影像，開始質疑沈的說辭，11日傳喚沈到案，質問：「你根本就沒有停車啊？」、「是不是報假案？」

沈見無法自圓其說，這才坦承，日前他因缺錢，透過朋友介紹，將機車戴至桃園某車行，典當質押2萬多元，後來他覺得當太少錢，想向車行再多借一點，結果遭對方拒絕，他一時不滿，加上突發奇想，決定報案讓警方找回他的車子，以為這樣可以賴帳，再拿車子去別地方借錢。

警方聽後忍不住教訓沈男，表示為了他的謊報，專案人員兩天來調閱20多具監視器，前後過濾上百個影像，真的是浪費社會資源，警訊後依偽造文書罪將沈移送法辦。

(中時 )