桃園市推動「虎頭山創新園區」成為自駕車實驗域場，其中一期園區車聯智駕中心營運商中華電信旗下的勤崴國際，在這個場域測試取得國內首張可營運的自駕車試車牌，桃園市經發局表示，虎頭山園區不僅只是實驗場域，也是廠商媒合平台，未來二期園區規劃則將導入路測設設備，成升級版的實驗場域。

桃園市政府13日舉辦「自駕訓練大成功全台第1通過無人載具創新實驗計畫」記者會，展現桃園近年推動自駕車成果。桃園市經發局表示，虎頭山創新園區去年7月開幕來，提供自駕車及資安相關的新創場域，吸引國內外許多自駕車、車用零件業者進行技術交流，目前園區一期44席開放席位及6間獨立辦公室招商已進駐額滿，有二十多家廠商進駐，仍有許多物聯網新創業者積極詢問進駐空間。

不僅勤崴國際在園區研發試測空間，取得全台第一張可營運的自駕車試車牌，同時也促成了聯華聚能、鑫威汽車等兩家桃園在地電動車廠的合作生產。

桃園市經發局長郭裕信表示，虎頭山創新園區已從過去的自駕車實驗場域，升級為廠商媒合平台，也積極規劃面積更大的園區二期開發，預計與中華電信合作，打造為5G的試驗場域，藉由園區提供的超級電腦運算能力及未來5G的行動通信服務，吸引新創業者在較低的成本下，於園區內驗證物聯網相關方案。

同時也導入「升級版」的路測設備，使虎頭山創新園區成為「自駕車實驗場域2.0版」，扮演北台灣最佳自駕車訓練場地的角色，共同組成國家隊，帶動更多廠商投入自駕產業的行列。

(工商 )