迎接2/14西洋情人節到來，很多情人分隔兩地，又適逢隔日需補班，位處多鐵共構的Global Mall新左營車站一站解決情人約會煩惱，推出約會攻略三大招，從浪漫情人禮、約會大餐到甜蜜放閃活動，將心意傳達給另一半，像是拉麵控必吃的干貝魚貝醬油拉麵、心心相愛杯、濃情蛋糕，還有情人節當日限定「愛的抱抱」放閃PK賽，及2/13~3/8「愛的告白」粉絲團最閃情話，為戀情迅速加溫。

此外Global Mall新左營車站更針對會員加碼回饋，於活動期間內，iMall會員持全館當日任一金額消費發票，即可至服務台獲得加贈50點，還有，「天天刷GMpay點數4倍送」，週一至週五消費餐飲美食、週六至週日則是服飾配件，即可加贈會員點數4倍，享好康，甜蜜滿滿。

必吃約會情人節套餐，限定戀愛系甜點嘗浪漫約會不能缺少的情人餐，Global Mall新左營車站推薦各種異國風味料理，包括來自日本東京的麵屋武藏「干貝魚貝醬油拉麵」，大量貝類熬煮的高湯，混和豚骨湯而成特殊的雙湯頭，適合日本控情侶，推薦價320元；而韓劇迷必嚐的韓石食堂，與心愛的歐巴共享「石鍋拌飯」系列，任選2份套餐，送韓式泡菜，甜蜜升級。若情人節不想人擠人，想在家共度甜蜜時光，或是給在外地的對方驚喜，爭鮮外帶壽司「盛彩絕品」有烏魚子、干貝，囊括炙燒星鰻等綜合海鮮，推薦價160元，或是「和風炙盛」擁有海陸兩種不同風味，有牛五花、鮮魚料理，推薦價160元。

且充滿粉紅泡泡的情人節，絕對不能錯過草莓系甜點，星巴克「草莓布朗尼」，巧克力布朗尼蛋糕夾入滿滿新鮮草莓與柔滑順口鮮奶油，推薦價160元，還有同為星巴克的「草莓布丁戚風蛋糕」新鮮草莓搭配鬆軟戚風蛋糕以及軟嫩布丁，推薦價130元；而塔吉特千層蛋糕「法式草莓」，香氣十足的特調香濃草莓卡士達醬，搭配細膩千層蛋糕，堆疊出甜蜜夢幻滋味，即日起至2/16，任選2片千層蛋糕加2顆桑椹果凍，推薦價214元。

療癒系浪漫禮品，送對禮感情就能大增溫情人節除了共享美味大餐外，送禮也是攻陷另一半心的最佳選擇，金石堂書店「DELTAPRO復古藍芽音響」繽紛馬卡龍配色，不但可藍芽播放，也可支援USB插入使用，即日起至2/14，任兩件1,580元，聽首浪漫的音樂，陶醉在兩人世界；而星巴克推出超粉嫩的夢幻杯款，超甜美的粉紅色加上滿滿愛心或甜蜜櫻桃等圖案，「愛情密語不鏽鋼杯」推薦價1,050元，「愛心櫻桃不鏽鋼杯」，推薦價900元，完美表達自己的心意。

此外，為能提供顧客安心購物及用餐，Global Mall新左營車站啟動全面防疫措施，各出入口備有酒精消毒液，每天定期進行手扶梯扶手、電梯間按鈕等公共區域消毒，更增加餐廳用餐區域、親子樂園等消毒頻率，娃娃車租借歸還後及下次使用前，皆會全車酒精75％消毒，同時更要求商場同仁全程配戴口罩，且上班同仁皆需測量體溫，期望打造安心賣場，讓消費者安全無虞。

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