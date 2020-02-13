新冠肺炎疫情延燒，陸委會主委陳明通日前以「小明的故事」為由，推動陸配子女來台措施，但一日之後政策大轉彎並遭到撤回。民進黨立委高嘉瑜昨日則爆料「小明的故事」源頭來自國民黨立委林奕華記者會，林奕華今日表示此為不實消息；國民黨台北市議員羅智強隨後跳出來坦承，他本人才是「小明故事的源頭」。

羅智強在臉書上細說分由，小明的爸爸是2月6日跟他的辦公室陳情。小明爸爸是中華民國籍、媽媽是已取得中華民國身分證的陸配、小明的姐姐在台灣出生，也有台灣戶籍，只有小明因為在大陸出生，所以戶籍暫時設在大陸，但全家都在台灣生活。

羅智強解釋，小明跟姐姐、媽媽春節前一起回大陸探親，但回台之後，海關卻說媽媽、姐姐可以入境，只有小明是大陸人民，不能入境。期間，小明爸爸心急如焚，到處奔走，也跟羅智強辦公室陳情，小明則和媽媽、姐姐在機場逗留了一天一夜後，隔天無奈地被趕回大陸。羅智強說，這堪稱是「防疫版的不能沒有你」，並質問就這個案，讓小明入境台灣，有錯嗎？

羅智強也舉例，美國的撤僑作業是包括了「公民及其配偶、子女」，從新聞報導也可看出，南韓、德國、日本、美國、法國的撤僑，都包括了「公民及家屬」。他強調，「骨肉不該分離」這是世界各國撤僑的通則。

羅智強有感而發地說，這樣的惻隱之心，放諸四海而皆準，是人類的共同語言。舉重以明輕，連撤僑都包括家屬，現在台灣人民的子女都到國門口了，卻被政府拒之於外，這真的是台灣人民想要選擇的價值？羅智強最後也呼籲，陸委會應放行中華民國國民的未成年子女。

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(中時電子報)