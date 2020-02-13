新北再創台灣之光！三民高中巧固球隊日前獲邀參與瑞士日內瓦杯國際巧固球邀請賽，在5個國家、8個隊伍中脫穎而出榮獲冠軍；新北市教育局表示，巧固球不似籃球、棒球等運動熱門，新北市僅三民高中成立校隊，但短短數年內多次榮獲佳績，表現亮眼。

本屆日內瓦巧固球國際邀請賽，共邀請義大利、英國、法國、瑞士等5個國家參賽，台灣派出2隊參加國際組，分別是新北市三民高中的「中華A隊」，以及高雄市樹德科大和台南大學聯隊「中華B隊」。

歷經分組循環賽程，最終由中華A隊的三民高中、中華B隊的南部聯隊，各以分組第一晉級決賽，這也是23年來首次由同一個國家隊伍晉級決賽，最終由三民高中以75比65奪下冠軍。

新北市教育局表示，三民高中巧固球隊1997年成軍，隔年初試啼聲參加全國高中聯賽便勇奪金牌，展現雄厚實力；另隊史上曾榮獲2018年亞洲盃巧固球錦標賽冠軍、2019世界盃巧固球錦標賽冠軍，更代表新北市獲得全民運動會巧固球項目7連霸冠軍，表現亮眼。

教育局體育及衛生教育科長夏治強表示，相較籃球、棒球等運動，巧固球雖較冷門，新北市高中僅三民高中成立校隊，但短短幾年屢獲佳績，今年更以傲人實力，在英國、法國、義大利等國家脫穎而出，不僅為新北市爭光，也讓台灣巧固球運動在國際體壇發光發熱。

(中時 )