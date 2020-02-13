內政部警政署長陳家欽（圖左2）慰問第1線員警防疫辛勞，日前至台中市南屯、烏日派出所，與第1線執勤員警座談，除了指示防疫重點工作，實際了解員警實施防疫勤務概況。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

內政部警政署長陳家欽（圖右）慰問第1線員警防疫辛勞，日前至台中市南屯、烏日派出所，與第1線執勤員警座談，除了指示防疫重點工作，實際了解員警實施防疫勤務概況。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

新冠肺炎延燒，內政部警政署於本月7、10、13日各配發1批、共計3批3.6萬個口罩予台中市警察局，初估協勤加外勤員警約4000人受惠。警政署長陳家欽日前走訪台中市警察局，並慰問南屯、烏日派出所；指示第1線員警在投入防疫勤務時，務必注意自身健康管理。

台中市警察局表示，行政院指示「防疫不能有破口」，內政部警政署極力爭取，配發第1線員警執勤口罩獲准，自2月7日起執行防疫勤務所需的口罩，由中央直接撥發警政署再統一配發各轄區警察機關；台中市警察局與警政署持續配發作業，供應第1線執勤員警口罩需求。

台中市警察局接獲警政署配發3批、每批1．2萬個口罩，平均每3天發送，口罩足夠第1線執勤員警及協勤民力使用。暫緩紓解「口罩荒」，充足提供中市警局所有第1線員警於執行防疫工作時所需。

慰問第1線員警防疫辛勞，內政部警政署長陳家欽至南屯、烏日派出所，與第1線執勤員警座談，除了指示防疫重點工作，並了解員警防疫工作概況與需求，表示警察防疫「自助助人」工作，服務民眾應戴口罩，勤餘注重健康管理，若發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報儘速就醫。

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(中時 )