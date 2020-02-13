警政署長陳家欽13日下午前往學甲分局，慰勉在防疫期間辛苦的基層員警。（學甲警分局提供／莊曜聰台南傳真）

警政署長陳家欽13日下午前往學甲分局，慰勉在防疫期間辛苦的基層員警。（學甲警分局提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，警政署署長陳家欽13日下午前往學甲警分局，視察第一線員警防疫狀況，替員警加油打氣，陳嘉欽指出，防疫不是目前全台警察的首要任務，警察要與各防疫單位共同作為防疫抗戰的前線，共同守護全國人民的健康安全。

陳家欽表示，肺炎疫情持續，學甲分局同仁除配合民政、衛生單位執行「居家隔離」及「居家檢疫」列管對象追蹤管理、偵辦散布假疫情訊息及查處哄抬囤積防疫物資外，另外轄區還有2間經濟部徵用口罩生產工廠安全維護，相當辛苦。

陳家欽叮嚀，員警與具風險民眾接觸時應做好自身安全防護，並運用科技設備如視訊等方式間接訪談，遇強制安置情況時則請救護車載送，勿以巡邏車載送，不可帶回派出所處置，將員警安全列為第一要務。

學甲分局長洪頂力表示，目前分局各所隊均配發口罩、消毒用酒精、拋棄式手套及額(耳)溫槍，每日亦落實駐地定期消毒清理，測量員警及所有進入駐地洽公民眾體溫，落實防疫自主管理工作。

(中時 )