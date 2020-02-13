彰化縣長王惠美（左二）在農業處長（右二）邱奕志陪同下至芳苑鄉參訪「御品園」旗下之園圃生態畜牧場。（謝瓊雲攝）

芳苑鄉園圃生態畜牧場採人道友善飼養，讓蛋雞自在逍遙在牧場裡自由活動、奔跑，啄食小蟲子，沒有壓迫力、活力滿滿，更能產下營養健康的雞蛋。（謝瓊雲攝）

芳苑鄉園圃生態畜牧場生產友善雞蛋，以自有品牌「御品園」行銷，目前全省大型連鎖量販店與超市都有上架。（謝瓊雲攝）

全台每2顆雞蛋就有一顆產自彰化，彰化縣長王惠美13日參訪品牌雞蛋「御品園」旗下、位在芳苑鄉的園圃生態畜牧場，了解友善雞蛋的生產方式；她強縣府會持續輔導產業，積極推廣促銷雞蛋，保障蛋農收益。

彰化縣共840場蛋雞場，總計飼養1800萬隻蛋雞，飼養場數、隻數都是全國第一，基於生產效益及成本考量，友善生產雞蛋仍屬少數；牧場場主陳忠義7年前因糖尿病投入養雞業，以放牧方式養雞，進口法國亞麻仁籽摻入飼料提高營養，蛋雞健康有活力。

陳忠義表示，共飼養3場、2萬多隻雞，採放牧方式，讓雞快樂逍遙自在活動，沒有壓迫，目前有下蛋的雞約1萬多隻，每日產蛋量達5、6千顆，每顆蛋上都有編號，可清楚追溯雞蛋的生產履歷及有效期限。

王惠美說，場主生產動物福利蛋初期因缺乏通路、銷售不佳，努力多年後，如今已成功打造「御品園」自有品牌，除了家樂福、全聯等連鎖量販超市、網購平台通路、甚至台北誠品也可買到。

農業處表示，農委會2014年公告友善雞蛋生產指南，包括豐富化籠飼、平飼及放牧等3種友善生產方式，其中又以放牧所需面積最大，平均每平方公尺僅能飼養12隻蛋雞，成本相對高出許多；御品園積極投入雞蛋友善生產，為彰化縣動物福利雞蛋跨出一大步，縣府未來也將配合中央政策鼓勵養雞業者，並將提供生產管理、銷售通路等方面協助，提高業者投入意願。

(中時 )