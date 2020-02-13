全台每2顆雞蛋就有一顆產自彰化，彰化縣長王惠美13日參訪品牌雞蛋「御品園」旗下、位在芳苑鄉的園圃生態畜牧場，了解友善雞蛋的生產方式；她強縣府會持續輔導產業，積極推廣促銷雞蛋，保障蛋農收益。
彰化縣共840場蛋雞場，總計飼養1800萬隻蛋雞，飼養場數、隻數都是全國第一，基於生產效益及成本考量，友善生產雞蛋仍屬少數；牧場場主陳忠義7年前因糖尿病投入養雞業，以放牧方式養雞，進口法國亞麻仁籽摻入飼料提高營養，蛋雞健康有活力。
陳忠義表示，共飼養3場、2萬多隻雞，採放牧方式，讓雞快樂逍遙自在活動，沒有壓迫，目前有下蛋的雞約1萬多隻，每日產蛋量達5、6千顆，每顆蛋上都有編號，可清楚追溯雞蛋的生產履歷及有效期限。
王惠美說，場主生產動物福利蛋初期因缺乏通路、銷售不佳，努力多年後，如今已成功打造「御品園」自有品牌，除了家樂福、全聯等連鎖量販超市、網購平台通路、甚至台北誠品也可買到。
農業處表示，農委會2014年公告友善雞蛋生產指南，包括豐富化籠飼、平飼及放牧等3種友善生產方式，其中又以放牧所需面積最大，平均每平方公尺僅能飼養12隻蛋雞，成本相對高出許多；御品園積極投入雞蛋友善生產，為彰化縣動物福利雞蛋跨出一大步，縣府未來也將配合中央政策鼓勵養雞業者，並將提供生產管理、銷售通路等方面協助，提高業者投入意願。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。