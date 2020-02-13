「防疫視同作戰！」網路平台近日傳出有陸配返台趴趴走、東勢婦人自陸返台未居家隔離等不實消息。台中市政府第一時間掌握情況，除立即要求撤除不實訊息，同歩提供相關事證，請檢警機關依法究辦；市府呼籲民眾勿轉傳來源不明或未經證實的疫情防治資訊，以免觸法。

市府指出，2月6日有民眾與自稱「台灣通訊社」的平台，在網路上以「盧秀燕防疫又破洞 中配返台趴趴走」為題，散播不實疫情防治訊息；市刑大科技犯罪偵查隊立即啟動追查，發現該媒體與撰文的張姓記者均查無資料，公司無登記、記者查無此人，警方循網路位置追查發文者。

警察局另接獲中央疫情指揮中心通報，有網友於社群軟體上散布「台中轄內醫院有一名新冠肺炎的人在進行隔離了」等不實內容訊息；科偵隊隨即追查，當天逮到涉案20歲的林姓男大生，警方依傳染病防治法移送台中地檢署後以10萬元交保。

近日接獲有民眾於Line群組張貼不實防疫資訊，指稱東勢區1名婦人自大陸返台，不僅沒有居家檢驗，經營的麵店仍開門做生意等不實訊息，造成周遭民眾恐慌。經衛生局查證為不實消息，被害人已向東勢分局報案，全案將依「傳染病防治法」究辦。

警察局強調，目前正值全力防堵新冠肺炎疫情非常時刻，張貼或散布未經查證的訊息容易造成民眾恐慌；市府除第一時間掌握情況，要求撤除不實訊息外，更呼籲民眾切勿轉傳來源不明，或未經證實的疫情與防治措施與資訊，以免觸法受罰。

(中時 )