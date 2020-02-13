趙姓男子在網路刊登美國人工生殖相關訊息，2014年與許姓女子約定美金1萬元（約台幣30萬），可成功受孕生產，檢方以違反人工生殖法起訴，士林地院審結，認定許女自己上網挑選精子，趙並無居間介紹判決無罪，可上訴。

許姓女子2014年赴美進行人工受孕，以自己的卵子與他人的精子受孕後回台，隔年順利產下1子1女，過程透過在美定居的趙姓男子協助。許女證稱，希望在美國有熟門熟路的人幫忙打點一切，尋找美國當地的醫生，並提供相關醫療資訊。

許女說，過程中對精子銀行資訊不清楚，並由趙提供諮詢，選完精子後，她自己在網路上刷美金800元，支付給精子銀行，並不記得4、5年前是誰提供精子銀行的網址給她。

判決指出，趙男僅提供許女醫師名單以及安排美國食宿事宜，也沒有證據顯示，趙與診所及精子提供者有金錢往來，與人工生殖法中「居間介紹」的構成要件不符，而且，趙居住的美國加州，人工生殖技術合法，趙主觀上並不知道違反台灣人工生殖法法令，因而判決趙男無罪。

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(中時 )