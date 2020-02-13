菲律賓日前以「一個中國」原則，拒絕中港澳台民眾赴菲，外交部日前呼籲菲律賓解除台灣人訪問菲律賓的禁令，菲律賓總統杜特蒂今天拒絕這項要求，外傳勞動部可能用凍結菲勞引進等方式，對此，勞動部否認有任何討論，強調截至目前仍未收到外交部的通知。

勞動部常務次長林三貴表示，截至目前還沒有收到外交部的任何通知，相信如要（凍結菲勞）外交部會通知他們，他也說，近日外交部仍未與勞動部開過會討論此事。

(中時 )