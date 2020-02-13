菲仍拒台人赴菲 凍外勞？勞動部：尚未接到外交部通知 18:102020/02/13 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 菲律賓政府10日深夜無預警宣布旅遊禁令，許多遭拒絕入境的台籍旅客，11日陸續搭機回台。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓日前以「一個中國」原則，拒絕中港澳台民眾赴菲，外交部日前呼籲菲律賓解除台灣人訪問菲律賓的禁令，菲律賓總統杜特蒂今天拒絕這項要求，外傳勞動部可能用凍結菲勞引進等方式，對此，勞動部否認有任何討論，強調截至目前仍未收到外交部的通知。 勞動部常務次長林三貴表示，截至目前還沒有收到外交部的任何通知，相信如要（凍結菲勞）外交部會通知他們，他也說，近日外交部仍未與勞動部開過會討論此事。 (中時 ) #勞動部 #外交部 #菲律賓 #通知 #菲勞 #凍外勞 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評／ 菲祭禁令 外交部秒被打臉 是在哈囉？ 07:412020/02/11 政治 一中原則菲禁我國入境 張其祿：外交部應反制 10:342020/02/11 政治 韓國建議民眾勿訪台 外交部：積極洽請韓方更正 17:502020/02/11 政治 勞動部發函 各產業因新冠肺炎營運困難可請無薪假 18:362020/02/11 生活 蔡政府護主權菲常龜縮 04:102020/02/12 時論廣場 陸稱同意台參與WHO會議 外交部批：炒作政治 13:352020/02/12 政治 誤稱台灣社區感染 外交部約見南韓代表促更正 15:392020/02/12 政治 外交部抗議推擠女警 前立委陳宜民出庭 15:532020/02/12 社會 陸指一中原則參加WHO 外交部嚴正譴責 17:542020/02/12 政治 是否凍結菲勞？勞動部長：評估中 19:142020/02/12 生活 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 下一站不幸福！環狀線新莊幸福路口交通惹民怨「等3個號誌都過不了」、「捷運陸橋晃到腿軟」 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 生病後家人變全民公敵！第二名解除隔離台商曝辛酸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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