改編自白先勇小說《孽子》的舞台劇，將再重演，刻劃同志故事，也描繪人生真情。圖為劇照。（許培鴻攝，創作社劇團提供）

作家白先勇紅遍海內外的長篇小說《孽子》，描述同志故事，被法國《世界報》選為近80年來全球百大最佳小說之一，如今舞台劇版本3月下旬將再重演，白先勇表示，「我覺得同志的命運是上天賦予的，既然是上天給的，就應該要珍惜上天賜給我們的禮物，我們走不同的路，也會到達嚮往中的樂園。」

回憶40年前寫作《孽子》，全世界普遍保守的社會狀態，歷經時代變遷，現在世界各地、包括台灣，同婚也已經合法，白先勇說，「就像是小說裡的主角，最終找到伊甸園，這部小說也有了新意義。」

在《孽子》小說裡，主角李青因性向被老父趕出家門，白先勇表示，作為同志，他很能理解同志們在生活上、人際面所遭遇的壓力，特別是和家人的相處，「很多孩子會怪父母親不了解自己，但這是相對的事，孩子們往往也不太了解父母親。假如知道父母親不太能夠接受這件事，我倒認為，不一定要那麼快刺激他們，而是慢慢引導，因為，在父母親眼中，終究還是愛孩子，不管如何，都愛。」

此外，白先勇鼓勵青年同志族群，勇敢發揮最好的自己，無懼他人的眼光，「對自我的了解很重要，不要把社會對你的偏見，內化成自己的一部分，別人罵很難聽的話，不要聽，重要的是自己肯定自己。假如你的朋友、親戚知道你的同志身分，因此不和你往來，那就不要往來了，真正愛你的人，不會因為你是同志而改變。」

《孽子》有電影版、英語舞台劇版、台劇版和中文舞台劇版，白先勇說，曾有個家庭，男孩與父親因性向起了衝突，「但那名父親看了電視劇，覺得對孩子過意不去，請電視台在播映時加上跑馬燈快訊：『我懂你了，請你回家好嗎？』我想，這就是人倫間的真情流露。」

白先勇說，與其說《孽子》是同志作品，其實更像是一場「尋父記」，「『孽子』是被社會、學校、家庭放逐的一群人，漂泊在外，拼命尋找家，失去父親的愛，就再找一個父親。我寫的時候，沒有思考這麼多，但卻像是寫出同志們的預言，來到了同婚通過的現今，很高興同志們在法律與身分上，都有更多保障了。」

(中時 )