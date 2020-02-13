中華民國足球協會今年1月6日公開招募國家隊總教練，並於1月20日召開選訓會議，確認各項細節後，將由王家中教練出任中華男子足球國家代表隊總教練一職，帶領中華隊出征接下來的3場2022卡達世界盃資格賽。

王家中教練曾擔任U23中華隊教練，並在2018年底短暫接過中華隊總帥，率隊出征東亞盃資格賽第二輪賽事，在集訓時間只有四天的短暫情形下，帶領中華隊踢出1勝2負、小組第三的成績，之後前往中國大陸執教，成為首位在大陸執教職業俱樂部的教練。

中華隊去年9月開始了2022卡達世界盃資格賽小組賽旅程，在9月份先後以1比2、0比2不敵約旦、尼泊爾，接下來在客場征戰科威特與約旦又以0比9、0比5輸球，成績在小組墊底、總計失了25球，選訓委員討論後，也決定與前任總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）提前解約。

中華隊在2022卡達世界盃資格賽還有3場硬仗要打，分別是3月份前往尼泊爾進行客場賽事，6月份客場面對澳洲以及最後主場要在高雄國家體育場面對科威特。

王家中表示，接下總教練對他意義非凡，帶領國家隊是榮耀也是責任，謝謝選訓委員給予機會，希望好好帶領中華隊在接下來的比賽中踢出更好的表現，首要面對的3月世界盃資格賽客場征戰尼泊爾，由於國內企業甲級足球聯賽賽季還未開始，預計於3月初展開第一階段集訓讓選手調整體能狀況進入節奏，也由於新冠肺炎疫情的影響，不論是移地訓練或是友誼賽安排尚有很多變數存在，必須要有配套的訓練計劃，目前也在跟協會討論後續的選手徵召、集訓安排、後勤支援，自己也會進行專業教練團人選的網羅以及研擬接下來對手的針對性戰術分析。

(中時 )