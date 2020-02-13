儘管2019年下半年香港反送中活動持續不斷，但香港分行依舊是獲利金雞母。銀行局13日公布，國銀香港據點2019年全年稅前獲利389.8億元，續創歷史新高，較2018年成長近17％，且是國銀海外據點中，最賺錢的區域。

國銀在海外共有514個據點，2019年全年稅後獲利732.6億元，亦創歷史獲利新高，較2018年成長18.4％左右，其中最賺錢的是香港據點；第二名則是大陸分行及子行，去年全年稅前賺69.8億元，成長15.6％，且首度超越美國的據點；美國分行或子行去年稅前獲利61.1億元，衰退22.9％，是國銀主要據點中唯一獲利衰退者，並從獲利第二名降為第三名，主要原因即是法遵成本逐年提升，且美國降息，造成國銀美國據點淨利息收入成長緩慢。

至於新南向18國去年全年稅前獲利122.4億元，較前年成長81％以上，主要還是東協10國的分行或子行去年獲利成長96％以上，如新加坡分行去年稅前賺32.3億元，扭轉前年虧損1.5億元的窘況，排名獲利第六；越南分行或子行去年稅前賺33.2億元，成長45.6％，成長幅度是所有海外據點中最高者，亦排名國銀獲利第五大。

另外如柬埔寨據點去年稅前獲利27.3億元，排名獲利第七大，年成長幅度亦達32.5％。

(工商 )