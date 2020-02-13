海科館台灣濕地魚類生態特展，展出珍稀魚類還有觸摸體驗。（海科館提供／許家寧基隆傳真）

陽明山吻鰕虎產卵後就不再交配受精，與台灣鬚鱲不同。（海科館提供／許家寧基隆傳真）

台灣特有魚類「台灣縱紋鱲」，原屬夏季才會繁殖的物種，國立海洋科技博物館近來透過燈光、水溫與控制水流，模擬溫度與日照繁殖期，突破原繁殖季，魚媽媽近期開始產卵，孵化出許多小魚，成為海科館開春以來濕地特展第一缸喜訊。

國立海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄說，台灣縱紋鱲普遍分佈在西部及屏東以北之各河川中、上游及支流，雄性魚吻部有極明顯而尖銳的「追星」，就像如魚唇長了一整排亮白的青春痘，而雌魚的體型則因常抱卵而顯得肥胖。

陳義雄指出， 靜止的水低溫對物種而言易因水霉而生病，往往不利生長與繁殖，這次海科館首次河口魚類「台灣濕地魚類生態」特展，以室內模擬台灣縱紋鱲棲息地環境與繁殖期的高水溫與日照，近期成功突破節令，成功孵化出小魚。

台灣縱紋鱲在繁殖期不行一夫一妻制，產卵後會再找對象繼續產卵行為，因此，民眾仍有機會看到牠們持續生小魚；反觀鰕虎產卵後就不再交配受精，以倒掛方式把卵藏起來，由雄性鰕虎負責守護卵寶寶，鰕虎媽媽則悠游覓食「做月子。」

海科館指出，台灣濕地魚類生態特展至4月12日止，特展除了有珍稀活魚水族展示以外，還有可愛小提琴手招潮蟹、萌萌大眼彈塗魚等明星動物，有機會還可以看到射水魚特殊的射水覓食行為，現場也有觸摸體驗池及釣螯蝦體驗。

(中時 )