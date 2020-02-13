社區健保藥局為了代售口罩，最近忙得不可開交。（台南市藥師公會提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情延燒，台南有大醫院防疫推領藥得來速便利民眾，卻引發社區藥局不滿，台南藥師公會13日表示，這項看似貼心的服務政策，不但使患者到醫院增加風險，社區藥局的生計更雪上加霜，每家藥局正為政府代售口罩支持防疫，卻感覺被政府從背後「斷生機」。

台南藥師公會理事長吳振名表示，已有外縣市的衛生局直接下公文要求大醫院規畫領藥得來速的動線，讓民眾到醫院不避進入醫院，就可領藥，此舉看似便利民眾。卻無異是鼓勵民眾到醫院領藥，暴露在高風險的地方，在全台防疫的節骨眼上，感覺不妥。

僅管台南市衛生局目前並未下公文要求大醫院必須規畫領藥得來速，台南市目前仍有兩家大醫院跟進作領藥得來速車道。吳振名表示，政府應該是呼籲慢性病患者盡量少到大醫院，多在社區藥局領藥，現階段卻反向操作，讓辛苦為政府代售口罩的社區藥局覺得錯愕。

吳振名為社區健保藥局叫屈，很多藥局最近為了提供代售口罩服務，只得放下有調劑服務費可賺的處方箋調劑，並暫時停售藥局內商品，放棄賺取生計的時間機會，不料社區藥局的犧牲，卻換來政府實施不當政策，造成藥局生意更雪上加霜。

吳振名表示，政府不要只有在需要人力幫忙做事時，才想到健保藥局，對有關健保藥局的友善福利或政策，也要設身處地為其著想。

(中時 )