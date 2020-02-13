南港民宅突傳火舌 所幸無人傷亡 18:172020/02/13 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市南港一棟大樓傍晚傳出發生火警。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港區福德街一棟7層樓住宅大樓，13日傍晚17時許傳出發生火警，火舌從5樓竄出，消防局獲報後，立刻出動13輛消防車、3輛救護車、46名人員前往馳援，並迅速疏散大樓其他住戶。 經消防人員部署1線水線進入搶救，確認屋內無人，火勢也迅速在10分鐘後撲滅，所幸並未造成人員傷亡，詳細起火原因將待火調人員調查鑑識。 (中時 ) #南港 #消防 #人員 #大樓 #火勢 #部署 #撲滅 也許您會感興趣 推薦閱讀 南港翻紅 台北東區新門戶的商業蛻變 00:032020/02/09 財經 賴清德：美友人關切武漢肺炎疫情 10:152020/02/09 政治 深呼吸也會產生飛沫！專家：醫師應少讓看病民眾深呼吸 15:432020/02/10 生活 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 竹南鎮垃圾掩埋場火警 預計晚間完全撲滅 17:152020/02/11 社會 兩岸音樂人聯合創作歌曲《白色長城》向醫護人員致敬 20:472020/02/11 兩岸 保險國際勳章 亞太保險獎報名 04:102020/02/12 產業．科技 彰化塑膠工廠大火 大量塑膠燃燒黑煙直竄天際 18:332020/02/12 社會 烈焰沖天宛如火球 美國煉油廠爆炸無人傷亡 21:262020/02/12 國際 太平塑膠工廠火警一 男子臉部灼傷 12:392020/02/13 社會 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 萬象 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 爽跟越南妹玩1龍2鳳 台商見正宮不舉 醫一招救他 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 衛生紙之亂 調查局找到源頭了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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