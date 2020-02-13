北市南港區福德街一棟7層樓住宅大樓，13日傍晚17時許傳出發生火警，火舌從5樓竄出，消防局獲報後，立刻出動13輛消防車、3輛救護車、46名人員前往馳援，並迅速疏散大樓其他住戶。

經消防人員部署1線水線進入搶救，確認屋內無人，火勢也迅速在10分鐘後撲滅，所幸並未造成人員傷亡，詳細起火原因將待火調人員調查鑑識。

(中時 )