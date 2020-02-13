經濟部水利署人工增雨作業小組13日下午於甲仙堰啟動人工增雨作業。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

據中央氣象局資料顯示，13日下午至14日鋒面接近台灣及西南風增強，台灣西半部轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，經濟部水利署人工增雨作業小組把握機會，13日下午3時35分於曾文、烏山頭、南化水庫及甲仙堰等地啟動人工增雨作業，希望能向老天爺多要一點水。

南區水資源局長連上堯表示，自去年9月起，南部水庫集水區累積降雨量均低於歷年同期平均值，所以自去年10月起即積極採取跨區域水源調度、控管水庫出水量、加強灌溉節水等作為。

南水局也與水利署人工增雨作業小組密切聯繫，一有適合人工增雨機會，即迅速於地面啟動人工增雨作業，期望降低枯水期可能對民眾帶來的用水不便。

據氣象局資料顯示，13日下午至14日台灣西半部將出現短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，南部水庫集水區亦有短暫陣雨機會，為掌握難得人工增雨時機，水利署人工增雨作業小組通知南水局、台灣自來水公司第六區管理處、嘉南農田水利會等單位，進行人工增雨，期盼能紓緩南部地區水情。

南水局表示，截自13日傍晚止，曾文、烏山頭水庫有效蓄水量合計仍逾3億立方米，相較往年水情算不錯；南化水庫蓄水量雖降到4554萬立方米，但南水局全力調控，由曾文水庫系統提供支援，從高雄「南水北送」，維持民生用水穩定供水。

(中時 )