新北市一間牙醫診所聘僱郭姓密醫替患者治療，事後為向健保署申請給付，所有病歷、診療情形都以診所負責人黃姓牙醫師具名。黃因犯偽造文書、詐欺遭判緩刑確定，新北市衛生局將他移送懲戒，決議停業2個月及接受額外繼續教育學分60小時，黃不服提起行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴。

判決指出，黃男在新北市開設牙醫診所，於2013年6月起至2014年10月22日間，聘僱容留非具牙醫師資格的郭姓密醫單獨執行醫療行為，再於病歷資料上簽具自己的名字，向健保署詐取健保給付，台北地院2016年間已依偽造文書、詐欺取財罪判黃男1年6月，緩刑5年，須支付公庫35萬元，並提供100小時義務勞務。

刑事判決確定後，新北市衛生局隨即依「醫師法」規定，將黃男移送懲戒，黃男所屬的醫師懲戒委員會2018年5月8日決議：「停業2個月，併處1年內接受額外繼續教育學分60小時」，但黃男不服，因而提起行政訴訟。

黃男主張，他已繳回全部犯罪所得，也支付公庫35萬元、提供100小時義務勞務，健保署也另作成停止特約2個月的處分，已執行完畢，這些處罰已達警示糾正的效果，如再要他停業並接受教育學分，處分過重不符比例原則，且違反一事不二罰原則，請求撤銷處分。

但合議庭認為，原處分決議程序符合醫師懲戒辦法相關規定，也無違背一般公認價值判斷標準，決議後交由新北市衛生局執行，程序完全合法。

此外，原處分屬行政罰，內容並非罰鍰，兼具其他行政目的，仍可與刑事併罰，黃男雖因違約遭健保署停止特約，但未禁止看診、收費，與停業處罰完全不同，並不違反一事不二罰原則。

(中時 )