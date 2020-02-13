花蓮市長魏嘉賢拍攝一支短片，以一人分飾五角的詼諧方式，來提醒民眾防疫的重要。影片昨晚在臉書粉絲頁露出後，獲得很大的迴響。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

影片以小學教室為背景，角色有學生魏小明、魏小華、魏小美，還有魏老師、及魏超人，皆由魏嘉賢飾演。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

魏嘉賢扮演超人出現了！他說「適時戴口罩」及「「勤洗手」保護自己與他人，任何人都是超級英雄。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

「這個厲害！、「被市長笑到肚子痛拉」、「市長是被市政耽誤的演員」、「完全可以加深防疫宣導印象！」面對新冠肺炎疫情持續擴大，花蓮市長魏嘉賢拍了1支短片，以1人分飾5角的詼諧方式，提醒民眾防疫的重要。影片在臉書粉絲頁露出後，超過千人按讚、數百則留言、逾300次分享。

影片以小學教室為背景，角色有學生魏小明、魏小華、魏小美，還有魏老師、及魏超人，皆由魏嘉賢市長飾演。一開始由老師提問，心目中的超級英雄是誰？小朋友們回答，是警察、消防員及「礙砂」公主，而老師則認為自己才是作育英才無數的超級英雄。這時超人現身，告訴大家只要做到「適時戴口罩」及「勤洗手」保護自己與他人，任何人都是超級英雄，同時告訴大家戴口罩與洗手的時機，並呼籲民眾把口罩留給需要的人。

影片結尾，魏嘉賢感性的現身，感謝全國所有防範「流感」、「新冠肺炎」的第一線防疫人員，及醫生、檢、護理人員，因為他們的付出與努力，才有安全的我們！謝謝您！

魏嘉賢分享拍攝的過程，他說，沒有排練的就直接上場，雖然NG多次但過程很開心，男扮女裝的魏小美對他來說並不是最困難的，反而是扮演超人比較耗費精力，而扮成小美也讓自己發現自己要注意身材了，也笑著說，少了些美感，對女性朋友感到抱歉。

這支影片是市公所團隊與協拍團隊共同的構想，希望以幽默的方式呈現，讓更多的大、小朋友都能快速的理解到勤洗手與口罩使用時機，也希望透過影片舒緩大家日近來緊繃的心情，並能關注防疫人人有責及正視防疫之道。

他也回憶17年前曾歷經SARS風暴，當時他剛退伍進入醫院服務，正好遇到SARS最嚴重的時期，幾乎都在篩檢作業中度過，而每一個進來的都有可能是SARS的病患，防疫人員每天都處於緊繃狀態，讓他更能體會第一線人員的辛苦。

也再次呼籲「把口罩留給需要的人」，如果第一線防疫人員垮掉或出現破口，民眾即使擁有再多的口罩也挽回不了第一線的防疫。

(中時 )