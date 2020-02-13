受新冠肺炎疫情影響延後開學，新北果菜公司配合新北市府「雙菜雙保」措施，今（13）日積極接洽各鄰里社區、公司行號協助，提供本市供應營養午餐有機小農更多銷售通路，農友以250公克小包裝蔬菜30元自行包裝上架銷售，不至遭受太多損失。

新北果菜公司表示，自中央宣布延後開學起，新北果菜公司即向本市供應農友逐一確認蔬菜銷售是否受影響，並透過舉辦蔬菜團購及市府輔導的農會超市小農鮮鋪品牌及以小包裝菜通路增加出貨，保障本市小農收益，全力媒合結果，確認全數契作農友可透過各種通路銷售蔬菜不受影響。

新北果菜公司指出，依據中央農委會政策指示，委由批發市場協助消化校園午餐蔬菜，公司已透過2處批發市場協助消化原定供應營養午餐蔬菜，連日來協助交易約42噸產銷履歷及有機蔬菜。另外民眾防疫期間減少外食增加在家開伙，更媒合本市農友增加供應量，以250克包裝每包30元進貨，由農友自行上架銷售。平均價格每公斤高於75元，保障農友收益，也確保民眾可以吃的到新鮮蔬菜。欲購買有機小包裝蔬菜，可至本市各地農會超市及小農鮮鋪選購。

(中時 )