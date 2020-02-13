菲律賓國防部今天發表聲明表示，菲美軍隊訪問協定（VFA）失效後，「我們將停止跟他們（美國）一起舉行演習」。

菲律賓11日正式知會美國，將退出兩國於1998年簽署的菲美軍隊訪問協定。這項協定將於美國政府收到通知的180天後終止。

菲律賓國防部今天發布部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）聲明表示，由於菲律賓已正式知會美方終止軍隊訪問協定，在180天內軍隊訪問協定仍具效力期間，今年預定的菲美軍事演習將照常舉行。

羅倫沙納在聲明中說，不過，在180天期滿前，「我們的美國對口單位可以選擇終止既定的演習」。

聲明指出，一旦軍隊訪問協定失效，「我們將停止跟他們（美國）一起舉行演習」。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）赴美簽證日前遭取消，杜特蒂對此祭出報復措施，決定終止菲美軍隊訪問協定。

對菲國此舉，美國總統川普（Donald Trump）12日說：「如果他們想要那麼做，我真的無所謂，這可以省下很多錢。」

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）則表示，菲國的決定「令人遺憾」，是走上錯誤的方向，尤其此時華府正與盟國攜手合作，力促中國在亞洲遵守「國際秩序規範」。

菲美軍隊訪問協定於1999年5月生效，為被派往菲律賓進行軍事演習和人道援助的美軍賦予法律地位。

這份協定重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約（MDT）中承擔的義務，同意美國軍隊不定期造訪菲律賓，以及美國軍方人員入境菲律賓時，不需護照和簽證。

目前，菲美每年定期舉辦肩並肩（Balikatan）、海上戰備暨訓練（Carat）及兩棲登陸（Phiblex）3大系列聯合演習，兩國軍方約有300項演習及交流活動。

「肩並肩」聯合軍演是菲美每年規模最大的聯合演習，約在4、5月間舉行，屆時180天的軍隊訪問協定終止日尚未到期。目前未知今年菲美「肩並肩」軍演是否會受影響。

(中央社)