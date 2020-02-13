20200212中天新聞 評口罩之亂引論戰 吳宗憲暴氣：太沒良心

網紅「館長」陳之漢與綜藝天王吳宗憲之間的關係，就好比新冠肺炎疫情一樣越演越烈！吳宗憲日前談到口罩禁出口事件，一句「蘇院長確實也做錯，這件事你可以做但不能說嘛」，令館長開譙「中國憲當之無愧」。而吳宗憲今(13日)也開直播反擊，反嗆館長不出來罵人還有啥市場，還露出一抹神秘微笑，表示在台灣罵人卒仔是有價格的...。

「不罵中國大陸我就是不愛國，不是這樣的。我也沒去罵任何民進黨的人啊，我也沒去罵國民黨、新黨任何政黨的人，這個就是藝人不該介入政治的角度」吳宗憲講完還要大家反觀館長，指館長若不出來罵人，還有什麼市場？

吳宗憲又提到：「然後你那個上面…你那個小弟是吧。你以為我們就不會找他啊？那一定的，相找(台語)是一定的，還敢在那貼圖什麼台灣卒仔，你罵人家卒仔在台灣是有價格的，你要付出代價。」還露出個神祕笑容，暗示會訴諸法律討公道。

吳宗憲一席話立刻引發網友熱議，「不干涉政治 然後說院長做錯 嗯...」、「戰起來戰起來」、「憲哥加油」、「其實憲哥一開始就別理館長就好」、「憲哥確定要告嗎」、「法院究竟會不會認證，讓我們繼續看下去」、「憲哥！不用白費口舌了！他們聽不懂的！沒救了」。

(中時電子報)