雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 18:262020/02/13 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局傍晚5點半針對五個縣市地區發布大雨特報，其中南投達到豪雨等級 (圖／中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局傍晚5點半針對五個縣市地區發布大雨特報，其中南投達到豪雨等級 (圖／中央氣象局) 受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局在今(13日)傍晚5點半，針對全台五個縣市區域發布豪大雨特報，下班時務必攜帶雨具。 氣象局在官網表示，南投山區有局部大雨或豪雨，南投地區、恆春半島以及包括雲來、台中與嘉義的中部山區有局部大雨發生的機率，民眾務必攜帶雨具，小心行車，並且注意雷擊、強陣風及溪水暴漲現象。 明天(14日)由於鋒面通過台灣北部海面，加上西南風的雙重影響下，全台各地天氣不穩定，西半部及東北部將有局部大雨機率，東部地區也會出現短暫陣雨情形。 (中時電子報) #局部大雨 #氣象局 #中部 #豪大雨特報 #南投 也許您會感興趣 推薦閱讀 周一5縣市爆冷下探10度 周四起變天「降雨熱區曝光」 21:512020/02/09 生活 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 07:172020/02/10 生活 台鐵下周更新內灣線南河平交道 5列車受影響 10:502020/02/10 生活 大陸冷氣團影響 環保署：西半部空品恐亮橘燈 12:142020/02/10 生活 疫情斷陸紡織電子供應鏈 星展：台韓越衝擊最大 14:162020/02/10 財經 不受新冠肺炎影響 宜蘭社大開始註冊 16:312020/02/10 生活 回暖到周四！下波冷氣團來襲時間曝光 21:492020/02/10 生活 周四鋒面報到迎雷雨 氣象局：這天恐有寒流 22:182020/02/11 生活 《興櫃股》山富3月上旬轉上櫃，長期營運審慎樂觀 15:572020/02/12 財經 《電機股》疫情影響，東元營收一個季度影響10％ 16:312020/02/12 財經 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 雨用倒的！氣象局晚間對五縣市發豪大雨特報 - 生活 下一站不幸福！環狀線新莊幸福路口交通惹民怨「等3個號誌都過不了」、「捷運陸橋晃到腿軟」 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 社區感染終會來！名醫揭：最怕這4件事 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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