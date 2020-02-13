氣象局傍晚5點半針對五個縣市地區發布大雨特報，其中南投達到豪雨等級 (圖／中央氣象局)

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局在今(13日)傍晚5點半，針對全台五個縣市區域發布豪大雨特報，下班時務必攜帶雨具。

氣象局在官網表示，南投山區有局部大雨或豪雨，南投地區、恆春半島以及包括雲來、台中與嘉義的中部山區有局部大雨發生的機率，民眾務必攜帶雨具，小心行車，並且注意雷擊、強陣風及溪水暴漲現象。

明天(14日)由於鋒面通過台灣北部海面，加上西南風的雙重影響下，全台各地天氣不穩定，西半部及東北部將有局部大雨機率，東部地區也會出現短暫陣雨情形。

(中時電子報)