李嫌移送過程不發一語。（戴上容攝）

李嫌犯案手槍（翻攝照片／戴上容新北傳真）

20歲李嫌13日下午持槍前往新北市泰山區明志路2段民宅，朝34歲張姓男子連開7槍，張男臀部慘中2槍被送往輔大醫院救治，目前無生命危險，李嫌犯案後前往新莊分局投案，林口警方將李嫌依殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

據了解，李嫌12日從淡水出發騎乘機車，前往張男泰山區住處埋伏，張男當天並未現身，李嫌將機車預藏附近以備隔天逃跑用，隨即搭乘計程車離去。13日下午1時許，李男再度搭乘計程車，前往張男住處巷口埋伏，趁張男出門時衝上前，以近距離朝他腿部、臀部連開7槍，其中4顆成功擊發，另外3顆則沒發彈成功，現場民眾聽聞槍響後嚇得四處竄逃，場面一度混亂。

張男下體遭2顆子彈貫穿至臀部，當場血流如注，張男為逃命、忍痛負傷逃進附近鄰長家中躲藏，隨後被民眾經送往輔大醫院救治，暫無生命危險。李嫌行兇後騎乘預藏機車逃逸，隨後將機車棄置水溝，並致電警方表示要自首，搭乘計程車至新莊分局投案，警方在李男身上搜出做案用的改造手槍1把、子彈1發。

李嫌聲稱，與張男是朋友關係，2人曾在酒宴上發生激烈口角糾紛，因此懷恨在心，13日下午才想開槍警告，並強調全程一人犯案，且並無奪人性命的意思，張男則表示，根本不認識李嫌，不明白為何會無端遭到槍擊。警方認為，目前雙方說詞避重就輕，後續將深入調查釐清犯案原因及槍枝來源，李嫌則依殺人未遂與槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

(中時 )