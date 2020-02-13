日本「牛郎帝王」日前來台遊玩，造成一股旋風，而在日本歌舞伎町有一位和她齊名的酒店小姐，被譽為「第一女帝」，那就是愛澤繪美里（愛沢えみり）。她和其他酒店小姐不同，不靠賣身或是喝酒，滴酒不沾的她竟然年收入超過2億，還被客人評為「平成時代的灰姑娘」。

愛澤繪美里。（圖／翻攝自推特）

愛澤繪美里從18歲時開始從事女公關的工作，20歲移藉到歌舞伎町的夜總會，馬上受到客人的歡迎。工作3年後，她的最高營業額已達到一晚2,800萬日圓（約764萬台幣），但據傳她因體質關係不能喝酒，所以滴酒不沾。

愛澤繪美里。（圖／翻攝自推特）

但酒店小姐卻不能喝酒，沒有成為他的致命傷，反而她每次陪客人時，營造出「喝了酒」般的氛圍，讓酒客們相當喜歡。她也努力吸收知識與客人聊天，舉凡最新的時事政治、經濟文化、娛樂笑話，她都可以聊，也讓她成為日本第一女帝。

現在的她已經從酒店女公關的身分隱退，但她成立自己的時裝品牌，還寫書出自傳和當模特兒上節目，甚至開了醫美診所和夜總會，成為獨當一面的女社長。

(中時電子報)