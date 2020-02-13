基因編輯技術問世，半人半獸將不再是科幻情節，為人類開啟新世代之門。而在漫畫家五十嵐大介新作《Designs》中，就描述一個人類藉由基因改造，創造人獸結合物種的新世界，探討人性貪婪與自然間的衝突矛盾。

臉譜出版責任編輯謝至平表示，觀察五十嵐大介過往作品，可以發現他向來關注自然議題，並藉故事得出「人類應尊重自然」的結論，「如短篇漫畫〈鱷魚〉中，在島上工作的少女，驚喜地發現島上有鱷魚的存在，卻在此時又面臨小島觀光飯店開發，藉由居民間的爭論闡述現代人面對開發與自然保存的抉擇。」

謝至平表示，在《Designs》中，五十嵐大介保持對自然議題的關心，加入科幻元素，讓故事世界觀及格局皆有所突破。故事開頭設於非洲叢林，獵人們在討論聲中，看見了人面獸身的奇妙生物，就此揭開企業家與科學家們建立的瘋狂計畫，未來感十足。

這些長著人臉，卻有動物特徵的奇特物種，被稱作「人化動物HA」（Humanized Animal），有豹身女面生物、長著蛙肢的女人、額頭如海豚突出的混種生物，人類利用他們各自的動物特性，運用在戰場上，讓他們變成戰功彪炳的士兵，但熟料卻發生了人化動物逃脫事件，讓局勢漸漸失控。

謝至平分享，五十嵐大介在《Designs》中，挑戰不常刻畫的動態打鬥場景，先前以自然場景描繪為著名特色的他，也曾受訪提及「比起畫人物，我更享受畫背景的過程」。

謝至平說，「他在1996年開始自給自足的農村生活，對大自然的熱愛與這也有些關係。因為熱愛作畫過程，所以與常見日本漫畫家不同的是，他不用漫畫助手，使用的也是最普通、一支幾十元的原子筆，非常特別。」

五十嵐大介畢業於多摩美術大學，繪畫技巧專精嫻熟，擅以細膩線條堆疊靜態畫面，如雲、天空及海面等，看似平淡無奇的事物，他都能藉由無數線條描繪出無限生命，曾被《20世紀少年》漫畫家浦澤直樹稱讚為「最會作畫的漫畫家之一」，代表作包含了《海獸之子》、《魔女》及《小森時光》等，曾兩度獲得日本文化廳媒體藝術祭漫畫部門優秀賞。

(中時 )