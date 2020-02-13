新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球延燒，截至13日湖北省累積確診病例已飆破4.8萬起，死亡人數更達1,310例。日前在大陸瘋傳一則消息，有間位在武漢的殯儀館因人手不足，急徵晚班搬運工，並祭出高薪條件，4小時就有4000人民幣（約新台幣17200元），在網路上引發一陣議論。

自疫情爆發以來，大陸地區的實際死亡人數一直遭受外界質疑，先前有從事殯葬業的網友聲稱，自己原為文書人員，不過從疫情爆發以後，他就必須到第一線幫忙搬運屍體，殯儀館的所有員工從初二開始，就沒有任何一個人休假，傳出大陸各地的殯葬業者，也都緊急前往武漢支援。

有大陸網友13日PO出一張截圖，指出位在武漢的武昌殯儀館，急徵晚班抬屍體人員，希望能招到20名人手，不限男女，年齡需求為16至50歲之間，工作條件是「不怕鬼、大膽、有力氣，並開出了優渥條件，4小時就能賺進4000人民幣（約新台幣17200元）的高薪，還強調是「現結」。

該消息被轉發到PTT後，讓台灣的鄉民都相當震驚，紛紛留言表示，「屍體多到燒不完也搬不完，死亡人數根本造假」、「不怕鬼？到底有多少屍體」、「搬一搬換自己被搬…」、「這還沒拿到錢自己就掛了吧」、「難怪要百萬屍袋」、「搞不好袋子裡的還活著」。

傳武漢殯儀館急徵屍體搬運工。（圖／翻攝自PTT）

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(中時電子報)