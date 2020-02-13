舞台上的兩名男演員，以高空特技綢吊交纏、舞動，不說一句話，透過肢體與舞蹈，傳達對彼此的情感，這是6年前《孽子》舞台劇版首演時，讓觀眾悸動的一幕，今年將再重現。

白先勇表示，相較於電影、電視劇版本，舞台劇版本，多了一點抽象的表現空間，「像是這段情感、情慾流動的戲碼，如果以寫實呈現，反而無法真正傳達，但透過舞蹈，可以表現兩人初戀時的甜蜜，到分離時，哀傷到極點、想把對方殺掉，最後又自己瘋掉的狀態。」

《孽子》故事描述18歲的高中生阿青，因為同志性向而被父親逐出家門，他在台北新公園裡結識小玉、吳敏、老鼠等好友，相互扶持，在外頭尋找一方安身立命之處，尋找情感的歸處，卻也心繫家中老父，離家工作的母親，還有最愛的弟弟「弟娃」，但一家人最終仍支離破碎，無法團圓。

白先勇表示，這齣戲雖然本質上很沉重，卻也有許多溫暖，他自己最喜歡的段落，是李青牽著一名陌生小孩，一起唱〈踏雪尋梅〉，「在那一刻，李青像是回到還沒離家前，和弟弟一起快樂地吹著口琴，無憂無慮的時刻，那也是他最渴望的、家的感受，雖然那時刻，再也回不去了。但這個段落，我仍是為他安排了希望與溫暖。」

(中時 )