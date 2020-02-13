疫情衝擊住宿業，王府大飯店利用期間重新裝潢並進行員工培訓。（何冠嫻攝）

王府大飯店更新飯店裝潢，重新打造住宿氛圍。（何冠嫻攝）

新冠肺炎疫情持續，衝擊苗栗縣內住宿業者，業績大幅減少，因此部分飯店紛紛進行環境改造、更新，並推出創意料理，吸引客源。

苗栗市王府大飯店，受疫情影響，至今減少5成以上業績，因此業者利用客人減少期間，與團隊開會後，決議進行內部裝修，更新壁紙、油漆，重新裝潢打造全新且現代化的俐落風格，吸引客源，並也同步規畫員工訓練及主管培訓，「將危機化為轉機」。

位在泰安鄉的竹美山閣溫泉會館，因應衛生管理，早已將大眾池、個人湯屋，改建成席地而坐的茶席及充滿藝術氣息的畫廊，規畫遊客在房間盡情享受泡湯，但仍不敵新冠肺炎疫情影響，遭退200筆房間訂單。業者並創意發想，利用會館外圍種植的100棵櫻花，選用關山櫻、八重櫻釀製入菜，推出創業櫻花美食饗宴，吸引並抓住遊客味蕾。

竹美山閣溫泉會館將櫻花入菜推出創意料理。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

竹美山閣溫泉會館將大眾池改建成席地而坐的茶席。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

竹美山閣溫泉會館讓遊客盡情享受泡湯。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

13日行政院因應新冠肺炎疫情衝擊產業提出紓困方案，王府大飯店負責人余文忠指出，現階段各行業營運狀況已大受影響，尤其夜市攤商等衝擊極大，希望政府做好完善配套措施，並盡可能及時搶救目前疫情對產業衝擊的損失，重振觀光。

(中時 )