英國政府今天表示，計劃允許廣播監管機構通訊管理局（Ofcom）監督網路內容，並在社群媒體巨擘未能移除線上危害時，祭出「巨額罰鍰」。

媒體大臣摩根（Nicky Morgan）告訴英國國會，她「打算指派」通訊管理局負責監督用戶生成內容，但這個被英國媒體稱為「首個網路監管機構」的擴大機關，缺乏下架冒犯貼文或封鎖違反「管理義務」平台的權力。

摩根跟內政大臣巴特爾（Priti Patel）發表報告，提供通訊管理局能對「促進分享用戶生成內容」的企業，「發出警告、通知及巨額罰鍰的權力」。

這兩位高階大臣強調，她們同樣意識到要尊重言論自由，並持續成為「支持科技政府」，所以「不會阻止成年人取得或發布合法內容，也不會要求企業移除合法內容的特定部分」。

「反之，新的監管架構將會要求相關企業，明確聲明何為網站可接受的內容及行為，然後由平台落實執行。」

通訊管理局2002年成立，並在隔年開始正式監督電視及廣播，但英國沒有網路或社群媒體的官方監管機構，並正在尋找阻止兒童接觸到有害網路內容的方式。

英國政府一年多來，一直針對相關提案諮詢頂尖社群媒體經理。當局表示，現在將開始起草相應法規，並在未來幾個月釋出更多細節。

(中央社)