中信兄弟與樂天桃猿隊13日進行自辦熱身賽，也是中職今年首場球隊互打的比賽，桃猿隊首次穿上樂天新球衣在台對外出征，不過因為派出的多為年輕選手，敵不過兄弟的狂轟猛炸，兄弟球員敲出4轟、22安，以18比6大獲全勝。

中信兄弟派出新球季主力選手先發，由洋投德保拉初登板先發，而桃猿因前幾天赴石垣島與日職羅德隊交流賽，因此此戰多派年輕選手上場，由下勾投手張喜凱登板。

德保拉先發3局僅被敲2支安打，其中一支為葉竹軒的2分炮，奪下4次三振。而張喜凱則先發投1.1局就退場，挨了4支安打、失4分。

此戰雖由桃猿先得分，不過2局下半兄弟立刻反攻，許基宏適時二壘打攻下兄弟首分後，陳家駒敲出二壘打，一棒將比分超前成3比2，王勝偉、張志豪持續火力進攻，該局結束兄弟便以5比2逆轉，也奠定勝基。

中信兄弟此戰有4名球員開轟，包含詹子賢、許基宏、張志強、黃鈞聲；桃猿則有葉竹軒、廖健富2人擊出全壘打。

中信兄弟派出7任投手，除了德保拉外，王梓安、陳柏豪、蔡齊晉、官大元、彭識穎及謝榮豪輪番上陣，官大元、彭識穎、謝榮豪都讓對手三上三下。

桃猿隊此戰則除了張喜凱外，牛棚派出劉昱言、游朝惟、萬昭清、蘇俊璋、林逸翔、陳克羿及吳丞哲等人登板，僅蘇俊璋沒有失分。

(中時 )