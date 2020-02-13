菲律賓為因應新冠肺炎，基於《一中政策》將台灣與中港澳視作同疫區，祭出旅遊限令，引起國內輿論強烈反彈。菲律賓總統杜特蒂今天拒絕解除對台灣人實施的旅行禁令，外交部對此表示，我方仍繼續和菲方相關單位全力溝通，希望菲方作出正確決定。

菲律賓總統府發言人帕內洛指出，杜特蒂表示：「我首要關切的是我國人民的健康和安全。」菲律賓決定把台灣納入旅行禁令，跟一中政策「無關」。

外交部表示，我方獲菲方告知，菲方表示將於明日下午召開內閣政策性會議，並由菲方高層親自審視我案，以作成最後決定。我方將依據菲方內閣會議的結果做通盤考量，決定我方因應措施。目前我方仍繼續和菲方相關單位全力溝通，希望菲方作出正確決定。

外交部發言人歐江安今天早上強調，政府做好周全準備，有配套方案，不排除任何可能性，但是在菲律賓內閣會議做出決定之前先不要談制裁。「我們不樂見兩國關係持續惡化，菲律賓還沒召開內閣會議，還有時間補救，政府已經有妥適配套方案。」

(中時 )