彰化市第二停車場占地2150坪，彰化市公所計畫採BOT招商，改建為多目標使用綜合大樓，礙於法規土地必須先撥用給彰化縣政府，內政部審核再次退件。（吳敏菁攝）

催生彰化百貨商城好難！彰化市沒百貨公司、五星級大飯店，被引以為憾，彰化市公所計畫以第二停車場，改建多目標使用大樓，但採BOT得縣府以上層級，公所和縣府簽訂合作備忘錄，辦理土地撥用，內政部土地司審核，以原因不明確，去年退件，送件再審，日前再度退件。

彰化市公共造產第二停車場的基地面積2150坪，2018年彰化市公所和縣府攜手簽訂合作備忘錄，計畫興建地上6樓、地下2樓多目標使用綜合大樓，容積率960％、建蔽率80％，創造彰化新地標，容納電影城、商城等，目前僅能停放180輛的空間，立體化能增加660輛的容量。

這個縣府、公所合作計畫，當年掀起轟動，公所感謝縣府權力下放，土地撥用縣府，由公所團隊來主導招商，首辦招商說明會，台灣迪卡儂、家樂福、國賓影城、中友百貨，等10多家知名企業雲集，全都表達興趣，更點燃市民的高度期待。

但要符合促參條例，需縣府以上層級，公所得先將土地辦理撥用給縣府，公所也和縣府簽約，仍擁有土地的經營管理權，這在全國還是頭一遭，卻那在土地撥用程序，內政部土地司審查被退件、再退件。

縣府表示，樂見其成，內政部意見並沒刁難，也不複雜，彰化市公所只需補件，把撥用原因和現況，與為何要採民間興建營運後移轉模式等，再說明清楚即可。

彰化市長林世賢表示，距離成功只差一步，第二停車場，地點緊鄰南瑤宮、彰化基督教醫院和大埔、曉陽路等繁榮商圈等，案子過關、成功招商，能創造彰化市新地標，解決停車需求，繁榮商業，也滿市民的需求，對彰化市絕對有正面的發展。

(中時 )