行政院拍板編列600億特別條例與特別預算因應新冠肺炎的衝擊，其中經濟部擬提出20億元抵用券，希望刺激經濟。文化部長鄭麗君也在13日的行政院院會中說明藝文產業受到疫情衝擊的狀況，並提出藝文產業短期紓困及中長期振興需求，建請行政院也將藝文產業納入移緩濟急及後續特別預算支應項目。文化部也將爭取將藝文消費納入抵用券適用範圍。

鄭麗君表示，藝文產業因疫情導致藝文消費減少，衝擊包括表演藝術、傳統藝術演出取消、延期及退票，視覺藝術及工藝產業受影響，以及出版業及書店損失、電影票房及影視製作損失、流行音樂展演受影響、國內外展會延期等，也有微型及小型文創業因此發生周轉及營運困難。

鄭麗君表示，文化部希望受衝擊的藝文產業能納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供還款展延及貸款利息補貼。此外，希望能由文化部針對受衝擊的藝文產業訂定紓困補助作業要點，對於受疫情影響發生的重大損害、無法負擔的損失，或是因此營運困難的文化藝術事業、團體及個人，給予特別補助。

鄭麗君在院會表示，文化部在春節期間已依據中央流行疫情指揮中心所公布的「公眾集會因應指引」，訂定所屬場館的防疫注意事項，並依疫情最新狀況滾動修正注意事項、強化相關措施，目前所屬場館皆如常開放。

鄭麗君表示，根據2018年文創產業統計，臺灣文創產業從業人數已達26萬人，產值成長到近8800億元，為避免受疫情衝擊，減緩成長動能，在短期紓困後，文化部將續推中長期振興措施，包括加速投融資、鼓勵藝文消費、加速國際化布局等，希望維持成長動能。

(中時 )