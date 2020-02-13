日商看好台中發展，108年投資台中金額達1億8799萬元，較107年8164萬元成長超過一倍。日本台灣商會聯合會總會長河道台13日率團拜會市長盧秀燕，雙方針對台商返台投資等多項經貿議題交換意見。盧市長表示，市府將持續鞏固台中與日本的商貿夥伴關係，開創國際招商新契機。

盧秀燕表示，台灣跟日本不論地理或歷史都非常親近，日本台灣商會聯合會多位會員都是旅居日本的重要僑力，不僅資深專業，更支持台灣同胞，對政府也有許多幫忙。

盧秀燕市長提到，根據經發局統計，日商108年度在台中投資金額達1億8,799萬元，相較於107年8,164萬元呈現「倍數成長」，顯示日商不僅對台中有興趣，更對經濟發展及投資環境有信心。

雙方不只商貿往來，在觀光旅遊、文化交流、教育醫療也有非常密切的合作，台中正舉辦2020台灣燈會，歡迎商會踴躍參觀，也期待未來大力協助，回到日本多多為台中宣傳。

總會長河道台表示，日本台灣商會聯合會由東京、大阪、千葉、橫濱、九州、琉球等六個地區商會組成，涵括各行各業。台商是台灣對外發展的重要通道，日本市場起碼擁有1億2千萬人口，且又是個注重對外貿易的國家，若台中需要各地區的商會服務，一定會為台中盡最大心力。

商會所屬地區為琉球的副總會長東鄉清龍指出，沖繩農產品物產豐饒、品質優良，包含鳳梨、芒果、楊桃都很受歡迎，期待市長有機會來到沖繩品嚐。

經發局指出，日本台灣商會聯合總會成立於2013年，該會於高雄市氣爆事件、八仙樂園粉塵氣爆事件及台南大地震等事件，均召集旅日台商捐款，善盡社會責任；台中產業實力雄厚，各行各業資源充足，中美貿易爭端之際，許多台商表達回台投資意願，市府也把握此良機積極對接台商，鼓勵台商回到故鄉拚經濟。

(中時 )