兩大壽險公司共同認證，12星座中有二大星座最愛上網投保利變年金。國泰人壽與富邦人壽統計，其2019年網路投保利變年金的前五大星座，兩家公司共同都出現獅子座與摩羯座，火象的獅子座是愛上網比較口碑，土象的摩羯座則是審慎評估，偏好保守式理財。

新型冠狀病毒肺炎仍在蔓延，為了減少人際接觸，金融機構大推網路服務，國泰金控13日即揭露，其網路投保市占第一大，其中上網投保利變年金的保戶中，偏好務實穩健理財的摩羯座占比最多，有12.5％，其次是超愛上網搜尋口碑的獅子座，占11％多。

第三名是以優雅、怕麻煩著稱的天秤座，也愛自己上網投保利變年金，約占9％，第四名是愛自由理財的射手座，第五名是自主性強的水瓶座，二者都占逾8％，合計五大星座就占國壽網路投保利變年金的近5成。

2019年富邦人壽網路投保利變年金是市場第二大，其統計網投利變年金客戶第一大星座即是個性較急的牡羊座，占14.1％；第二大是獅子座，占12.6％，前二大就占26.7％，第三大是摩羯座，占11.9％，第四大則是雙魚座占8.6％，天蠍座則以8.2％排名第五大，與國壽相同的就是獅子座與摩羯座，真的很愛用網路投變年金。

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