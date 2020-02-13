待疫情止穩 再伺機進場 18:592020/02/13 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 12日消息指出，新冠肺炎疫情的新增確診病例呈下降趨勢，推動各類股買盤熱潮，美股四大指數再度締造收盤新高紀錄，道瓊、標普500、那斯達克、費城半導體四大指數漲幅分別為0.94％、0.65％、0.9％、1.44％。 展望後市，永豐期貨提醒，需留意疫情是否有惡化的狀況，而2月14日美國對華為禁售寬限將屆，近期美國是否再宣布展延將是股市能否續強的關鍵之一，建議交易人先觀望，待疫情止穩後再伺機進場回補。 (工商 ) #疫情 #止穩 #伺機 #進場 #展延 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 疫發不可收拾 陸四大直轄市封管 04:092020/02/11 焦點新聞 防控疫情 陸資金多管道補血 04:102020/02/11 焦點新聞 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 彰化銀行因應新冠肺炎疫情 推出六大紓困方案 20:052020/02/12 財經 坐等瘟神離開 A股有望衝一波 04:092020/02/13 焦點新聞 不怕疫情影響房地產 他預期大台中房市未來5年將持續爆發 17:242020/02/13 生活 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 全球航空業崩潰！新冠肺炎衝擊 春秋航空「超殺機票」只要27元 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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