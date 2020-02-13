12日消息指出，新冠肺炎疫情的新增確診病例呈下降趨勢，推動各類股買盤熱潮，美股四大指數再度締造收盤新高紀錄，道瓊、標普500、那斯達克、費城半導體四大指數漲幅分別為0.94％、0.65％、0.9％、1.44％。

展望後市，永豐期貨提醒，需留意疫情是否有惡化的狀況，而2月14日美國對華為禁售寬限將屆，近期美國是否再宣布展延將是股市能否續強的關鍵之一，建議交易人先觀望，待疫情止穩後再伺機進場回補。

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