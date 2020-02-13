新冠肺炎疫情持續在大陸延燒，許多人被居家隔離或是防疫，但大陸將出現今年以來最強寒潮來襲，根據大陸中央氣象台預測，13日起從北而南降溫，15日大陸全省氣溫將暴跌10℃以上，有民眾認為低溫是不是可以凍死病毒，抑制疫情博播，就被中央氣象台打臉，稱「太天真」！

這場「暴雪藍色預警」，預計2月13日8點至14日8點，內蒙古中部、河北北部、北京大部等地的部分地區有大雪，其中內蒙古東南部、河北北部、北京西部山區等地的部分地區有暴雪，局地可達8釐米以上。

暴雪藍色預警。（圖／大陸中央氣象台微博）

而根據「江蘇氣象」，2月13日起，強寒潮天氣將自北向南影響全中國大陸。13日到16日，中東部地區將出現大範圍雨雪和大風、強降溫天氣。15日大陸全省氣溫暴降10℃以上，淮北地區最高氣溫從15到16 ℃，暴跌至3℃左右。

受降溫影響，大陸全省將自北向南轉雪。15日，沿淮和淮北地區陰有小到中雨或雨夾雪轉小到中雪，局部大雪；其他地區陰有小雨轉雨夾雪或小雪。北部地方雪很明顯，可能會出現影響道路交通安全的積雪和結冰。有民眾認為低溫是不是可以凍死病毒，抑制新冠肺炎博播，就被打臉稱「太天真！病毒就喜歡寒冷乾燥的空氣」。

大陸民眾認為降雪有助減緩疫情？被大陸氣象機構打臉。（圖／Reuters）

中央氣象台在微博指出，整體而言，降雪對病毒傳播有利有弊，由於雪花可以沉降空氣中漂浮的細顆粒物，這些顆粒物往往會窩藏病毒或是細菌，所以有清潔空氣的效果，降雪過後空氣品質不錯。

不過中央氣象台解釋，若以為這樣就會凍死病毒嗎？NONONO，太天真了，病毒就喜歡寒冷乾燥的空氣，寒冷天候更有利病毒入侵人體，受寒後，人體呼吸系統黏膜更容易受損，病毒存活時間更長、繁殖更快，進入鼻腔的病毒會有更大機率感染細胞。

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(中時電子報)