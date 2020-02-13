受到新冠肺炎NPC情影響，桃園機場入出境旅客如雪崩式的減少，目前已經不到平常的5成運量，去年12月才風光開幕的南北擴建餐廳與觀景台，受到新冠肺炎疫情影響，幾乎只剩下零星的機場員工會前來消費，讓負責招攬餐飲的廠商，很怕會引發撤櫃效應。（陳麒全攝）

第二航廈出境大廳，原本應是旅客排隊出境的時段，目前只剩零星旅客。（陳麒全攝）

受到新冠肺炎NPC情影響，桃園機場入出境旅客如雪崩式的減少，目前已經不到平常的5成運量，這也讓桃園機場的業者苦哈哈，直喊營業額瞬間掉到平常的3成，也希望桃園機場公司也可以共體時艱，租金及權利金全面減免，讓所有廠商可以渡過難關。

根據桃機資料統計，12日入出境人降到近5萬7千多人次，較11日又減少2千多人次，目前的旅運量已經不到平常的5成，航空公司預估人數還會持續下降，班次、旅客人數也會減少，這個現象有會持續到3月之後。

對此情況，目前華航先開了第一槍，實施主管減薪措施，自2月16日起國內各級主管、外派及轉投資事業主管基本薪調減10％，待疫情緩和後再行調整；同時也鼓勵員工在此期間規劃既存的特休假及補休假，共體時艱。

另一方面，桃園機場旅運量雪崩式的減少超過5成以上，直接影響機場所有免稅商店及餐飲、禮品店業績，瞬間下滑至3成以下，業者也是苦哈哈，桃園機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，雖然目前得知訊息，政府將會給桃園機場34億的補助款，但面對不知何時可以結束的疫情形響，補助款也只是杯水車薪。

第二航廈華航旅客報到櫃台，原本應是旅客排隊等候報到的時段，目前只剩零星旅客。（陳麒全攝）

受到新冠肺炎NPC情影響，桃園機場入出境旅客如雪崩式的減少，目前已經不到平常的5成運量，直接影響機場所有免稅商店及餐飲、禮品店業績，瞬間下滑至3成以下。（陳麒全攝）

詹成吉指出，政府在國境的各項防疫措施，他們是絕對支持，但是面對慘不忍睹的營業額，桃機商家也有超過5千3百名員工的家庭需要過日子，目前協會各廠商承諾不會有裁員動作，但目前的營業額只剩不到3成，他們也希望桃機公司可以與商家共體時艱，租金及權利金能夠先全面減免，讓所有廠商可以渡過難關。

去年12月才風光開幕的南北擴建餐廳與觀景台，蔡英文總統還特別前來風光剪綵，原本希望能夠帶動另一波觀光商機，但受到這次新冠肺炎疫情形響，其中一家日本連鎖餐飲業，花費了1300萬才開業50天，廠商決定認賠於4月30撤櫃；另外市長鄭文燦剪綵的第二期航站地下二樓美食街，其中的日式連鎖泡芙店也悄悄地在2月10日熄燈撤櫃，連保證金都不要了。出境區4樓的餐飲街，也有2家餐廳在2月底、3月底即將撤櫃。

目前桃機已經有4家廠商，因疫情讓旅客減少而認賠撤櫃，加上原本第二航廈出境5樓的南北擴建餐飲街，因為動線不良，無法有效指引旅客消費，現在又碰上新冠肺炎疫情影響，幾乎只剩下零星的機場員工會前來消費，讓負責招攬餐飲的廠商，很怕會引發撤櫃效應。

受到新冠肺炎NPC情影響，桃園機場入出境旅客如雪崩式的減少，目前已經不到平常的5成運量，直接影響機場所有免稅商店及餐飲、禮品店業績，瞬間下滑至3成以下。（陳麒全攝）

受到新冠肺炎NPC情影響，桃園機場入出境旅客如雪崩式的減少，目前已經不到平常的5成運量，直接影響機場所有免稅商店及餐飲、禮品店業績，瞬間下滑至3成以下。（陳麒全攝）

(中時 )